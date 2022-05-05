'Anneler Günü bu Pazar mı?' sorusu bu haftanın yanıt arayan en önemli soruları arasında yer alıyor. 2022 Anneler Günü tarihi Mayıs ayı içerisinde bulunuyor. Bu özel günün anlam ve önemi ışığında anneleri için hediye alan ve etkinlikler düzenleyen çocuklar 'Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında?' sorusunun yanıtı ile planlarını yapmaya başladı. Dünyanın birçok noktasında farklı isimlerle ve farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman Türkiye? İşte özel günler takvimi ile Anneler Günü tarihi 2022…