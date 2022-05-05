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Haberler Yaşam Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:28

Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?

'Anneler Günü bu Pazar mı?' sorusu bu haftanın yanıt arayan en önemli soruları arasında yer alıyor. 2022 Anneler Günü tarihi Mayıs ayı içerisinde bulunuyor. Bu özel günün anlam ve önemi ışığında anneleri için hediye alan ve etkinlikler düzenleyen çocuklar 'Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında?' sorusunun yanıtı ile planlarını yapmaya başladı. Dünyanın birçok noktasında farklı isimlerle ve farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman Türkiye? İşte özel günler takvimi ile Anneler Günü tarihi 2022…

Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?

'Anneler Günü mayısın kaçında?' sorusu yanıt arıyor. Sayılı günler kalan Anneler Günü kutlamaları için hazırlıklar tamamlanıyor. Her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanan bu özel günün tarihi Mayıs ayının başından bu yana gündemde. Anneler Günü 2022 tarihi özellikler çocuklar tarafından bekleniyor. Türkiye'de her yıl belirli bir günde kutlanan bu günde yaşları ne olursa olsun anneler ve evlatları bir araya gelecek. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Anneler Günü bu Pazar mı? İşte merak edilenler…

Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?

ANNELER GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

Anneler Günü bu sene 8 Mayıs 2022 tarihine denk geliyor. Her yıl Pazar gününde kutlanan Anneler Gününe sayılı günler kaldı.

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Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?

ANNELER GÜNÜ MAYISIN KAÇINDA?

Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanır. Geçtiğimiz hafta 1 Mayıs tarihinde gelen ilk pazarın ardından 8 Mayıs 2022, bu ayın ikinci Pazar günü yani Anneler Günü olacak.

Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü her ülkede değişik tarihlerde kutlanır. Antik Yunan mitolojisinde yer almaktadır. Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verilen ilkbahar festivalleri, anneler günü anmalarının en ilkel olanıdır.

Anadolu'nun en önemli tanrıçası Kibele için de yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlendi. Anna Jarvis'in annesini kaybetmesi sebebiyle 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında ABD çapında yapılmaya başlandı.

Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?

2022 ÖZEL GÜNLER TAKVİMİ

2022 yılından bazı özel günler…

8 Mayıs Pazar: Anneler Günü

5 Haziran Pazar: Dünya Çevre Günü

19 Haziran Pazar: Babalar Günü

7 Temmuz Perşembe: Dünya Çikolata Günü

15 Temmuz Cuma: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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