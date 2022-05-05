Haberler Yaşam Anneler Günü tarihi ayın kaçında, bu Pazar mı? 2022 özel günler takvimi ile Anneler Günü ne zaman 2022 Türkiye?

Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:28

'Anneler Günü bu Pazar mı?' sorusu bu haftanın yanıt arayan en önemli soruları arasında yer alıyor. 2022 Anneler Günü tarihi Mayıs ayı içerisinde bulunuyor. Bu özel günün anlam ve önemi ışığında anneleri için hediye alan ve etkinlikler düzenleyen çocuklar 'Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında?' sorusunun yanıtı ile planlarını yapmaya başladı. Dünyanın birçok noktasında farklı isimlerle ve farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman Türkiye? İşte özel günler takvimi ile Anneler Günü tarihi 2022…