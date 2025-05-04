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Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:54

Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü'ne özel hediye fikirleri

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayında kutlanan ve annelere duyulan sevgi ile şükranı dile getirmek için özel bir fırsat sunan anlamlı bir gündür. Farklı ülkelerde değişik tarihlerde anılsa da, pek çok ülkede bu özel gün Mayıs ayında hatırlanır. 2025 yılında bu beklenen gün yaklaşırken, annelerine sürpriz yapmak ya da hediye planlarını erkenden hazırlamak isteyenler, bu özel günün tarihini merak etmeye başladı. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? İşte hediye fikirleri...

Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü’ne özel hediye fikirleri

Mayıs ayının gelmesiyle Anneler Günü tarihi merak ediliyor. Bu özel günü anneleriyle geçirmek isteyenler hediye hazırlıklarına başladı. Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bazı ülkelerde farklı tarihlere denk geliyor. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı, kaç gün kaldı?

Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü’ne özel hediye fikirleri

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.

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Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü’ne özel hediye fikirleri

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ NEDİR?

Anneler Günü'nün temelleri 20. yüzyılın başlarında atılmıştır. Bu özel gün, 1908 yılında Amerikalı Anna Jarvis'in çabalarıyla ilk kez ABD'de kutlanmıştır. Amacı, annelerin toplum ve aile içindeki değerine dikkat çekmekti. Zamanla dünya genelinde benimsenen bu özel gün, Türkiye'de de her yıl çeşitli kutlamalar ve duygusal anlarla yaşatılmaktadır.

Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü’ne özel hediye fikirleri

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?

Anneler Günü'nde alınabilecek hediye alternatifleri arasında şunlar yer almaktadır:

Farklı ve tarzı olan çay ya da kahve takımları
Rahatlatıcı etkisi olan estetik görünüme sahip mumlar
Anne tarzına uygun şık fularlar.
Kişiye özel tasarlanmış çerçeveler
Aile resimlerinin olduğu hoş bir albüm
Şık bir yüzük ya da kolye
Buket çiçek

Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü’ne özel hediye fikirleri