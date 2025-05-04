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Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü'ne özel hediye fikirleri
Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
13:54
Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü'ne özel hediye fikirleri
Anneler Günü, her yıl Mayıs ayında kutlanan ve annelere duyulan sevgi ile şükranı dile getirmek için özel bir fırsat sunan anlamlı bir gündür. Farklı ülkelerde değişik tarihlerde anılsa da, pek çok ülkede bu özel gün Mayıs ayında hatırlanır. 2025 yılında bu beklenen gün yaklaşırken, annelerine sürpriz yapmak ya da hediye planlarını erkenden hazırlamak isteyenler, bu özel günün tarihini merak etmeye başladı. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? İşte hediye fikirleri...