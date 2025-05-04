Anneler günü ne zaman, hang güne denk geliyor, bu pazar mı? İşte 2025 Anneler Günü’ne özel hediye fikirleri

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?

Anneler Günü'nde alınabilecek hediye alternatifleri arasında şunlar yer almaktadır:

Farklı ve tarzı olan çay ya da kahve takımları

Rahatlatıcı etkisi olan estetik görünüme sahip mumlar

Anne tarzına uygun şık fularlar.

Kişiye özel tasarlanmış çerçeveler

Aile resimlerinin olduğu hoş bir albüm

Şık bir yüzük ya da kolye

Buket çiçek