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Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:59

ne zaman, hangi gün? İşte en güzel Anneler Günü mesajları seçenekleri!

Dünyada her yıl farklı tarihlerde kutlanan için geri sayım başladı. Bu özel günde annelerine hediye alırken en güzel mesajları atmak için arayışa geçecek olan çocuklar anneler gününün tarihini sorgulamaya başladı. Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen yılında da hediyeler ve sevgi dolu sözlerle kutlanacak. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan Anneler Günü bu sene de önemli bir boyuta taşınacak. Buna göre; , hangi güne denk geliyor? ?

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? İşte en güzel Anneler Günü mesajları seçenekleri!

, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan evrensel bir gündür. Mayıs ayında kutlanacak olan Anneler Günü tarihi için sorgulamalar epey arttı. En güzel mesajlar ve sözlerle annelerinin gününü kutlayacak olan vatandaşlar bugünün tarihini merak ediyor. Ülkemizde mayıs ayıyla ile özdeşleşen Anneler Günü, dünyada değişik tarihlerde kutlanır. Peki , hangi güne denk geliyor? ?

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? İşte en güzel Anneler Günü mesajları seçenekleri!

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte tarihi sorgulamaları başladı. 2021 yılı Anneler Gününün ne zaman olacağını merak edenler için detaylar şöyle;

Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar gününe denk geliyor.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

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Anneler Günü ne zaman, hangi gün? İşte en güzel Anneler Günü mesajları seçenekleri!

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

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