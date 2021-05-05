Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 11:41

ne zaman, hangi gün kutlanacak? tarihi yaklaşıyor!

Mayıs ayının ortalarına gelinirken 2021 tarihi için de geri sayım sürüyor. Annelerimizin öneminin ve değerinin tekrar tekrar anlaşıldığı bugün, her yıl Mayıs ayında kutlanıyor. Bu noktada, kutlanacak sorusuna da cevap aranmaya başlandı. İşte, Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak sorusunun yanıtı...

Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor!

2021 için geri sayım devam ediyor. Bizi dünyaya getiren annelerimizin öneminin ve değerinin anlaşıldığı Anneler Günü, her yıl ülkemizde Mayıs ayı içerisinde kutlanıyor. Mayıs'ın ortalarına yaklaşılırken 2021 kutlanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Annelerini hatırlamak isteyenler, şimdiden hediye arayışına girerken Anneler Günü tarihi hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, tarihi ve Anneler Günü ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtı

Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor!

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki 9 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor!

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece "insanlığı kaybetmeme" inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.

Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...

Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi yaklaşıyor!

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

SON DAKİKA