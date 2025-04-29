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Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:33
Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi
Anneler Günü tarihi 2025 yılı takvimlerinde not edildi. Her yıl annelerini kutlamak ve özel hediyeler almak isteyenler bu özel günü takip ediyor. Ülkelere göre farklılık gösteren gün ülkemizde mayıs ayında kutlanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, birbirinden farklı hediye önerileri: