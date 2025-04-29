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Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:33

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü tarihi 2025 yılı takvimlerinde not edildi. Her yıl annelerini kutlamak ve özel hediyeler almak isteyenler bu özel günü takip ediyor. Ülkelere göre farklılık gösteren gün ülkemizde mayıs ayında kutlanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, birbirinden farklı hediye önerileri:

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü tarihine geri sayım başladı. Pazar gününe denk gelen bu özel günde aile bireyleri yapacakları etkinlikleri ve alacakları hediyeleri öncesinde ayarlıyor. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Ülkelere göre farklılık gösteren Anneler Günü ülkemizde de genelde olduğu üzere Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün 2025 yılında 11 Mayıs tarihine denk geliyor.

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Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Dünyada farklı tarihleri bulunan Anneler Günü en yaygın şekilde Mayıs ayının 2. haftasına denk gelir.

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

  • Çiçek Buketi + Not Kartı
  • Parfüm
  • Takı
  • Fotoğraf Albümü
  • Kişiye Özel Kupa, Tişört veya Yastık
  • Ahşap Oyma Aile Ağacı Tablosu
  • Spa & Masaj Hediyesi
  • Kitap + Şık Bir Ayraç
  • Mutfak Aletleri: Air fryer, smoothie blender gibi pratik cihazlar.
  • Şık Bir Servis Takımı
Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi