Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Ülkelere göre farklılık gösteren Anneler Günü ülkemizde de genelde olduğu üzere Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün 2025 yılında 11 Mayıs tarihine denk geliyor.