Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!

11 Mayıs 2025 tarihinde kutlanacak Anneler Günü geleneği Antik Yunan kaynaklarına kadar dayanıyor. Pek çok kültürde yer alan annelere özel günler yüzyıllar boyu aktarılmış durumda. Sürpriz yapmak isteyen çocuklar ve aile bireyleri için farklı fikirler günün en çok araştırılanları arasında. İşte, farklı hediye fikirleri: