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Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:20

Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!

Şimdiden hediyelerini ve kutlama organizasyonlarını hazırlamak isteyen çocuklar 'Anneler Günü ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkelere göre farklılık gösteren tarih genellikle mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Ülkemizde de mayısın ikinci haftası kutlanan Anneler Günü tarihi 2025 yılında 11 Mayıs gününe denk geliyor. İşte, annelere özel hediye önerileri:

Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!

11 Mayıs 2025 tarihinde kutlanacak Anneler Günü geleneği Antik Yunan kaynaklarına kadar dayanıyor. Pek çok kültürde yer alan annelere özel günler yüzyıllar boyu aktarılmış durumda. Sürpriz yapmak isteyen çocuklar ve aile bireyleri için farklı fikirler günün en çok araştırılanları arasında. İşte, farklı hediye fikirleri:

Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!

ANNELER GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Pek çok ülkede genellikle mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü ülkemizde de bu tarihte kutlanıyor. Bu özel gün 2025 yılında 11 Mayıs tarihine denk geliyor.

Şimdiden hazırlıklar başladı.

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Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Dünyada farklı tarihleri bulunan Anneler Günü en yaygın şekilde Mayıs ayının 2. haftasına denk gelir.

Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!

FARKLI ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

  • Çiçek Buketi + Not Kartı
  • Parfüm
  • Takı
  • Fotoğraf Albümü
  • Kişiye Özel Kupa, Tişört veya Yastık
  • Ahşap Oyma Aile Ağacı Tablosu
  • Spa & Masaj Hediyesi
  • Kitap + Şık Bir Ayraç
  • Mutfak Aletleri: Air fryer, smoothie blender gibi pratik cihazlar.
  • Şık Bir Servis Takımı
Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!