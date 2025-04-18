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Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
11:20
Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? 2025 Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı!
Şimdiden hediyelerini ve kutlama organizasyonlarını hazırlamak isteyen çocuklar 'Anneler Günü ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkelere göre farklılık gösteren tarih genellikle mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Ülkemizde de mayısın ikinci haftası kutlanan Anneler Günü tarihi 2025 yılında 11 Mayıs gününe denk geliyor. İşte, annelere özel hediye önerileri: