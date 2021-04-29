Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

Hem çocuklar hem de yetişkinler, Anneler Günü'nü kendi annelerine özel kılmak için çaba gösterir. Bu sebeple milyonlarca vatandaş Anneler Günü ne zaman diye merak ediyor. Toplumumuzda da pek çok toplumda olduğu gibi anneler değerli ve kutsal kabul edilir. Hz. Muhammed (s.a.v) "Cennet annelerin ayakları altındadır" diye buyurmuştur. Toplumumuz da buna göre yaşayarak annelere saygı duyar ve sevgisini sunar. Bu sebeple "Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?" gibi sorular merak ediliyor. İşte Anneler Günü tarihi ve merak edilenler!