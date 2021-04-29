Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

Anneler Günü ne zaman kutlanacak? sorusu son günlerde merakla araştırılıyor. Bu özel gün, pek çok ülkede farklı zamanlarda anneleri anmak ve onurlandırmak üzere kutlanmaktadır. Her toplumda baş tacı edilen ve el üstünde tutulan annelerin kendini özel hissetmesi için kutlanan bu gün, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Pek çok vatandaş Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak diye merak ediyor. Öte yandan, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı sorusu da yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler ve en güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları...