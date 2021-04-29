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Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:48

ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

ne zaman kutlanacak? sorusu son günlerde merakla araştırılıyor. Bu özel gün, pek çok ülkede farklı zamanlarda anneleri anmak ve onurlandırmak üzere kutlanmaktadır. Her toplumda baş tacı edilen ve el üstünde tutulan annelerin kendini özel hissetmesi için kutlanan bu gün, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Pek çok vatandaş , hangi gün kutlanacak diye merak ediyor. Öte yandan, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı sorusu da yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler ve en güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları...

Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

Hem çocuklar hem de yetişkinler, 'nü kendi annelerine özel kılmak için çaba gösterir. Bu sebeple milyonlarca vatandaş diye merak ediyor. Toplumumuzda da pek çok toplumda olduğu gibi anneler değerli ve kutsal kabul edilir. Hz. Muhammed (s.a.v) "Cennet annelerin ayakları altındadır" diye buyurmuştur. Toplumumuz da buna göre yaşayarak annelere saygı duyar ve sevgisini sunar. Bu sebeple "Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?" gibi sorular merak ediliyor. İşte Anneler Günü tarihi ve merak edilenler!

Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 yılında 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bu özel gün, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tam kapanma sürecine denk gelecek. Bu yıl kutlamalar online bağlantılar yoluyla gerçekleştirilebilecek.

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Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

2021 ANNELER GÜNÜ TÜRKİYE'DE HANGİ GÜN KUTLANIR?

Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. Dünya genelinde pek çok ülke de Anneler Günü kutlaması için bu günü seçmektedir. Ancak Mayıs'ın ilk haftasını tercih edenler de vardır.

Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

ilk ne zaman kutlandı, ne zaman kutlanmaya başladı soruları da sıkça araştırılıyor. Bu gelenek, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Zaman içinde dünya çapında pek çok ülkede kutlanmaya başladı. Bazı ülkeler kutlama için farklı tarihler seçse de çoğu ülkede Anneler Günü Mayıs ayının ilk veya ikinci Pazar günü kutlanıyor.

Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? En güzel Anneler Günü sözleri ve mesajları!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

  • Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
  • Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

  • Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

  • Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

  • Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Anne

Uyusun da büyüsün
Derdin büyüdüm anne
Bana o ak sütünden
Verdin büyüdüm anne

Uykuma yıldızları
Serdin büyüdüm anne
Anne güzelliğine
Erdin, büyüdüm anne

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

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