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Haberler Yaşam Anneler Gününde bugün çiçekçiler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu, çiçek siparişi vermek serbest mi?
Giriş Tarihi: 09.05.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 08:19

Anneler Gününde bugün , kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu, çiçek siparişi vermek serbest mi?

Tam kapanma süreci devam ederken Mayıs ayının ikinci Pazar günü her sene kutlanan 'nde çiçekçilerin hizmet verip vermeyeceği konusu sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. Annelerinin bu gününü birbirinden güzel çiçeklerle kutlamak isteyen vatandaşlar bu kapsamda "Bugün Anneler gününde çiçekler açık mı kapalı mı, sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Milyonların kafasında soru işareti haline gelen bu konu 'nca yapılan açıklama ile aydınlandı. İşte Bakanlıktan gelen Anneler günü açıklaması…

Bugün çiçekçiler açık mı kapalı mı? 9 Mayıs Anneler Günü Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu, çiçek siparişi vermek serbest mi?

9 Mayıs bugün için beklenen açıklamayı yaptı. Milyonlarca vatandaşın merak konusu haline gelen "Bugün Anneler gününde çiçekler açık mı kapalı mı, sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu?" soruları böylece yanıt bulmuş oldu. Tam kapanma sürecinde annelerinin gününü kutlamak isteyen vatandaşlar bugünde çiçekçilerin hizmet verip vermeyeceği konusunda detayları merak ediyordu. Buna göre; Bugün , çiçek siparişi vermek serbest mi? İşte yanıtı ve tüm detaylar…

Bugün çiçekçiler açık mı kapalı mı? 9 Mayıs Anneler Günü Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu, çiçek siparişi vermek serbest mi?

BUGÜN ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. '' ifadelerine yer verildi. Yani Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak.

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Bugün çiçekçiler açık mı kapalı mı? 9 Mayıs Anneler Günü Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu, çiçek siparişi vermek serbest mi?

ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKÂNLARI KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR MIDIR?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

Bugün çiçekçiler açık mı kapalı mı? 9 Mayıs Anneler Günü Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu, çiçek siparişi vermek serbest mi?

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Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak. bu sene 9 Mayıs 2021 Pazar gününe denk geliyor. nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Bugün çiçekçiler açık mı kapalı mı? 9 Mayıs Anneler Günü Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu, çiçek siparişi vermek serbest mi?

EN ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak."

"Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum."

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