İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs bugün Anneler Günü için beklenen açıklamayı yaptı. Milyonlarca vatandaşın merak konusu haline gelen "Bugün Anneler gününde çiçekler açık mı kapalı mı, sokağa çıkma yasağında çiçekçiler çalışıyor mu?" soruları böylece yanıt bulmuş oldu. Tam kapanma sürecinde annelerinin gününü kutlamak isteyen vatandaşlar bugünde çiçekçilerin hizmet verip vermeyeceği konusunda detayları merak ediyordu. Buna göre; Bugün çiçekçiler açık mı, çiçek siparişi vermek serbest mi? İşte yanıtı ve tüm detaylar…