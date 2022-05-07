Haberler Yaşam Anneler Günü'nde Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat yapıyor mu? 8 Mayıs 2022 Yarın çiçekçiler açık mı?

Giriş Tarihi: 07.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 11:31

Anneler Günü'nde Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat yapıyor mu? 8 Mayıs 2022 Yarın çiçekçiler açık mı?

Hayatları boyunca bizlere koşulsuz sevgi ve merhamet gösteren annelerimize anneler gününde en çok tercih edilen hediye seçeneklerinden olan çiçek almak isteyenler "8 Mayıs 2022 Bugün çiçekçiler açık mı, Anneler Günü'nde Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat yapıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl tam kapanma sürecine denk gelen bu özel günde, bu yıl binlerce kişi annesinin yüzünü güldürebilmek için alacakları çiçekleri araştırıyor. Peki, 8 Mayıs 2022 Anneler Günü'nde Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat yapıyor mu? İşte detaylar...