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Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:32

Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Anneler gününün ilk saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki TIR'ın karıştığı trafik kazasında Hüseyin ve Sevgi Özdemir çifti hayatını kaybetmişti. Dehşet veren kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Sevgi Özdemir'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İHA
Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Korkunç kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Sevgi Özdemir'in 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti.

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Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için eşi Sevgi Özdemir (39) ile TIR'dan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü Mercedes marka TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki TIR bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Dehşet verici kazada, TIR'ın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli TIR sürücüsünü hastaneye sevk etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi.

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