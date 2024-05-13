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Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:32
Anneler gününde feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı
Anneler gününün ilk saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki TIR'ın karıştığı trafik kazasında Hüseyin ve Sevgi Özdemir çifti hayatını kaybetmişti. Dehşet veren kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Sevgi Özdemir'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.