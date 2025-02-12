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ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
17:36
ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE
Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik'in başrollerini paylaştığı dizi, her çarşamba akşamı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Dizinin tutkunları, merakla bekledikleri yeni bölümü izlemek için sabırsızlanırken, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ekrana gelecek 10. bölümü kaçırmamak için hazırlıklarını yaptı. İşte, Annem Ankara 10. bölümünü izlemek için detaylar…