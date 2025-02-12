ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Zuhal bir türlü aile sıcaklığına kavuşamayan Soydaşlı ailesini bir arada tutmak için var olan gücüyle çırpınmaktadır. Fakat bu kez de kaderin onlar için hiç beklenmedik bir planı vardır. Sıktıkça iyice ufalanan aile bağları geri dönülmez bir şekilde tuzla buz olacaktır.