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Haberler Yaşam ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:36

ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik'in başrollerini paylaştığı dizi, her çarşamba akşamı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Dizinin tutkunları, merakla bekledikleri yeni bölümü izlemek için sabırsızlanırken, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ekrana gelecek 10. bölümü kaçırmamak için hazırlıklarını yaptı. İşte, Annem Ankara 10. bölümünü izlemek için detaylar…

ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Kanal D ekranlarında, başrolünü Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik'in paylaştığı heyecan dolu dizi, geçtiğimiz hafta izleyicileri yeni bölümünde büyüleyen anlar yaşattı. Sezona güçlü bir giriş yapan dizi, bu hafta da izleyicilerini nelerle karşılayacak, büyük bir merak konusu haline geldi. 12 Şubat tarihli Annem Ankara dizisinin yeni bölümüne dair tüm ayrıntılar ve kesintisiz izleme ekranı, haberin devamında...

ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM İZLE

Annem Ankara yeni bölümleriyle çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hasan, Zuhal'i karşısına almış yıllardır sakladığı sırrını paylaşmak üzeredir. Ortaya çıkacak olan bu yeni bilgi herkesin hayatını derinden sarsacak, derin yaralar açacaktır. Hasan'dan öğrendikleri ile tek başına baş edemeyen Zuhal'i sürpriz bir kader ortaklığı beklemektedir. Diğer taraftan evde de işler karışmış, Vahide Aysel'e geçmişte olan biten her şeyi anlatmak üzeredir.

ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Çocuklarından iyiden iyiye uzak kalan Hasan son dönemlerde işlerinin de kötü gitmesiyle birlikte kendisini işine adayacaktır. Rıza'nın ise Hasan'la ilgili planları henüz bitmemiştir.

ANNEM ANKARA 10. BÖLÜM HD İZLE | 12 Şubat Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Zuhal bir türlü aile sıcaklığına kavuşamayan Soydaşlı ailesini bir arada tutmak için var olan gücüyle çırpınmaktadır. Fakat bu kez de kaderin onlar için hiç beklenmedik bir planı vardır. Sıktıkça iyice ufalanan aile bağları geri dönülmez bir şekilde tuzla buz olacaktır.

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