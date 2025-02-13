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Haberler Yaşam ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 06:03

ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı, Annem Ankara, yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.Merakla beklenen 11. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden heyecan uyandırdı. Peki, Annem Ankara'nın yeni bölümünde neler olacak, izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'in başrollerini üstlendiği Annem Ankara, 1990'lı yıllarda geçen duygusal hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Büyük beğeni toplayan dizi, yeni bölümüyle yine merak uyandırdı. 11. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek isteyen izleyiciler, heyecanla gelişmeleri takip ediyor. İşte detaylar…

ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI

Annem Ankara dizisinin yeni bölüm fragman izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/fragmanlar

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ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan, Zuhal'i karşısına almış yıllardır sakladığı sırrını paylaşmak üzeredir. Ortaya çıkacak olan bu yeni bilgi herkesin hayatını derinden sarsacak, derin yaralar açacaktır. Hasan'dan öğrendikleri ile tek başına baş edemeyen Zuhal'i sürpriz bir kader ortaklığı beklemektedir. Diğer taraftan evde de işler karışmış,

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ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

Vahide Aysel'e geçmişte olan biten her şeyi anlatmak üzeredir. Çocuklarından iyiden iyiye uzak kalan Hasan son dönemlerde işlerinin de kötü gitmesiyle birlikte kendisini işine adayacaktır. Rıza'nın ise Hasan'la ilgili planları henüz bitmemiştir. Zuhal bir türlü aile sıcaklığına kavuşamayan Soydaşlı ailesini bir arada tutmak için var olan gücüyle çırpınmaktadır. Fakat bu kez de kaderin onlar için hiç beklenmedik bir planı vardır. Sıktıkça iyice ufalanan aile bağları geri dönülmez bir şekilde tuzla buz olacaktır.

ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

ANNEM ANKARA OYUNCULARI
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

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