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ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
06:03
ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı, Annem Ankara, yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.Merakla beklenen 11. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden heyecan uyandırdı. Peki, Annem Ankara'nın yeni bölümünde neler olacak, izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?