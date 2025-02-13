ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

Vahide Aysel'e geçmişte olan biten her şeyi anlatmak üzeredir. Çocuklarından iyiden iyiye uzak kalan Hasan son dönemlerde işlerinin de kötü gitmesiyle birlikte kendisini işine adayacaktır. Rıza'nın ise Hasan'la ilgili planları henüz bitmemiştir. Zuhal bir türlü aile sıcaklığına kavuşamayan Soydaşlı ailesini bir arada tutmak için var olan gücüyle çırpınmaktadır. Fakat bu kez de kaderin onlar için hiç beklenmedik bir planı vardır. Sıktıkça iyice ufalanan aile bağları geri dönülmez bir şekilde tuzla buz olacaktır.