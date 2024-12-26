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Haberler Yaşam Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:14 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 01:14

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde

Kanal D ile takip edilen Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı yapım sezonun yeni yapımları arasında. Son bölüm ardından sorgulanıyor: İşte Annem Ankara yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak gibi sorular Kanal D ekranlarında yanıt arıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar için gözler tanıtımlara döndü.

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde

ANNEM ANKARA 6. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında takip edilen yapımın yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Annem Ankara yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Bağış'ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal'in büyük oğlu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir.

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde

Hasan'ın eve yerleşmesi sadece Burak'ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal'den gitmesini ister.

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