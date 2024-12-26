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Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
01:14
Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Kanal D Annem Ankara fragmanı gündemde
Kanal D ile takip edilen Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı yapım sezonun yeni yapımları arasında. Son bölüm ardından sorgulanıyor: İşte Annem Ankara yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...