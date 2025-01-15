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ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 15.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
17:24
ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE
Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisinin 7. bölümü, izleyicilerle buluşmak için hazır. Başrollerini Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik'in paylaştığı yapım, her hafta çarşamba akşamları büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için sabırsızlıkla ekran başına geçerken, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü yayınlanacak olan 7. bölümü kaçırmamak için hazırlıklarını tamamladılar. İşte, 15 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara 7. bölüm izleme ekranı...