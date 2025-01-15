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Giriş Tarihi: 15.01.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 17:24

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisinin 7. bölümü, izleyicilerle buluşmak için hazır. Başrollerini Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik'in paylaştığı yapım, her hafta çarşamba akşamları büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için sabırsızlıkla ekran başına geçerken, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü yayınlanacak olan 7. bölümü kaçırmamak için hazırlıklarını tamamladılar. İşte, 15 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara 7. bölüm izleme ekranı...

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Başrolünde Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik'in yer aldığı dizi, geçtiğimiz hafta heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan yapımda, bu hafta izleyicileri nelerin beklediği ise büyük merak konusu. 15 Ocak tarihli Annem Ankara yeni bölümüne dair tüm detaylar ve kesintisiz izleme ekranı haberin devamında…

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM İZLE

Annem Ankara yeni bölümleriyle çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal'in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir.

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Diğer tarafta Nazan, yattığı koğuşta da rahat durmayacak ve kavgaya karışacaktır. Karıştığı bu kavga sonrasında ceza alması gerekirken, koğuşa geri döner. Arkasında, onu koruyan, kollayan ve cezaevinden kurtulması için arka çıkan biri vardır.

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