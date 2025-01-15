ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM HD İZLE | 15 Ocak Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Başrolünde Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik'in yer aldığı dizi, geçtiğimiz hafta heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan yapımda, bu hafta izleyicileri nelerin beklediği ise büyük merak konusu. 15 Ocak tarihli Annem Ankara yeni bölümüne dair tüm detaylar ve kesintisiz izleme ekranı haberin devamında…