ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Diğer yanda Vahide'nin 'kız çocuğu' meselesi Aysel'in gönlünde ve zihninde büyük bir yük haline gelir. Üstelik Vahide'nin yaptığı bir konuşma, onun kafasındaki soru işaretini büyütür. Acaba geçmişte, Vahide'yle görüşmedikleri iki yıllık süreçte onun herkesten gizlediği bir çocuğu mu olmuştur?