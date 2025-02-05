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Haberler Yaşam ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle
Giriş Tarihi: 05.02.2025 21:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:04

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Annem Ankara dizisinin 9. bölümü, 5 Şubat 2025 tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile üç erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olmuş bir annenin dramını konu alan yapım, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir heyecana sahne olacak. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Annem Ankara son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Başrollerini Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Annem Ankara 9. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 1990'lı yıllarda geçen etkileyici hikayesiyle yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin bu haftaki yeni bölümünde Zuhal, emlakçıdan haber aldıktan sonra çocukların sabah sokağa konacak eşyaları görmemeleri için onları teyzelerinin yanına götürmeye karar verir. İşte, Knal D ile Annem Ankara son bölüm tek parça izle...

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM İZLE

5 Şubat tarihli dizinin ilk bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara

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ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

ANNEM ANKARA 5. BÖLÜM KONUSU

Zuhal, emlakçıdan haber aldıktan sonra çocukların sabah sokağa konacak eşyaları görmemeleri için onları teyzelerinin yanına götürmeye karar verir.

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Fakat Başar'ın, Şükran yengesiyle ve o evle alakalı farklı travmaları vardır. Geceyi babalarıyla birlikte geçirmek için ısrar eder. Ailece, Hasan'ın ofisine vardıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardır.

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Annem Ankara son bölüm izle

Diğer yanda Vahide'nin 'kız çocuğu' meselesi Aysel'in gönlünde ve zihninde büyük bir yük haline gelir. Üstelik Vahide'nin yaptığı bir konuşma, onun kafasındaki soru işaretini büyütür. Acaba geçmişte, Vahide'yle görüşmedikleri iki yıllık süreçte onun herkesten gizlediği bir çocuğu mu olmuştur?

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