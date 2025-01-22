Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

Annem Ankara bu akşam var mı, bugün yok mu gibi sorular takip ediliyor. 8. bölüm ile beklenen dizi her hafta çarşamba günleri ekranlara geliyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı yapım için dizi takipçileri ekran başında. Peki; Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?