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Haberler Yaşam Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:05

Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle geçtiğimiz gün ekranlara gelmeyen dizilerin ardından Annem Ankara bu akşam var mı yok mu soruları gündeme geldi. Bugün yayımlanacak dizilerin yeni bölümleri için araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 22 Ocak Kanal D yayın akışı programı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

Annem Ankara bu akşam var mı, bugün yok mu gibi sorular takip ediliyor. 8. bölüm ile beklenen dizi her hafta çarşamba günleri ekranlara geliyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı yapım için dizi takipçileri ekran başında. Peki; Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.

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Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

KANAL D YAYIN AKIŞI - 22 OCAK 2025

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara (tekrar)
00:15 Arka Sokaklar

Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Annem Ankara dizisinin 8. bölümünün haftaya ekranlara gelmesi bekleniyor.

Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal'in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir. Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.

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