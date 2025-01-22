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Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
19:05
Annem Ankara bugün var mı yok mu, yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?
Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle geçtiğimiz gün ekranlara gelmeyen dizilerin ardından Annem Ankara bu akşam var mı yok mu soruları gündeme geldi. Bugün yayımlanacak dizilerin yeni bölümleri için araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 22 Ocak Kanal D yayın akışı programı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman ve neden yok?