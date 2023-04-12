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Annesi 'Mehtap' bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
17:26
Annesi 'Mehtap' bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...
Korkunç olay 8 Nisan günü Adana'da meydana gelmişti. 30 yaşındaki Ayşegül Talay, anahtarını evde unuttuğu gerekçesiyle itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Tüyler ürperten olayda bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Mehtap bebek, ağzı bağlı siyah çöp poşetinin...