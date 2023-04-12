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Haberler Yaşam Annesi 'Mehtap' bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:26

Annesi 'Mehtap' bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...

Korkunç olay 8 Nisan günü Adana'da meydana gelmişti. 30 yaşındaki Ayşegül Talay, anahtarını evde unuttuğu gerekçesiyle itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Tüyler ürperten olayda bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Mehtap bebek, ağzı bağlı siyah çöp poşetinin...

DHA
Annesi ’Mehtap’ bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyerek yardım istedi. Adrese giden polis ve itfaiye ekipleri, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu.

Annesi ’Mehtap’ bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...

Uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olan Suat Talay (42) ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay gözaltına alındı.

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Annesi ’Mehtap’ bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...

"BEBEĞİMİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOKTU"

Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde, "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık.

Annesi ’Mehtap’ bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...

"UYUYOR ZANNEDİYORDUM"

Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Talay tutuklandı. Polisin aradığı Suat Talay'a ise henüz ulaşılamadı.

Annesi ’Mehtap’ bebeğin öldüğünü fark etmemişti: Meğer ağzı bağlı siyah poşet içinde...

Mehtap bebeğin Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra cesedine sahip çıkan olmadı. Bebek, 15 günlük yasal sürede teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında görevliler tarafından toprağa verilecek.

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