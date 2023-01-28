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Haberler Yaşam Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu
Giriş Tarihi: 28.01.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 13:56

Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde vücudunda izmarit izleri tespit edilen ve ve işkence sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 2 yaşındaki bebek, son yolcuğuna uğurlandı. Cezaevinden cenazeyi görüntülü arama ile izleyen baba, Murat bebeğe son kez baktı.

Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu

Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu

Sonrasında evdeki 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu

Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada evden 2 erkek ile kaçtığı belirlenen 3 çocuğun annesi olan Güler K. (27) ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu

CEZAEVİNDEKİ BABA SON KEZ GÖRDÜ
Alınan örnekleri Antalya'ya gönderilen Murat bebek, otopsi işlemleri ardından dedesi tarafından teslim alındı.

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