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Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu
Giriş Tarihi: 28.01.2023 13:55
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
13:56
Annesi ve sevgilisi tarafından işkence ile öldürülmüştü! Murat bebeğe en acı veda: Detaylar kan dondurdu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde vücudunda izmarit izleri tespit edilen ve ve işkence sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 2 yaşındaki bebek, son yolcuğuna uğurlandı. Cezaevinden cenazeyi görüntülü arama ile izleyen baba, Murat bebeğe son kez baktı.