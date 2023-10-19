Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz yıl Temmuz ayında birlikte yaşadığı annesi Nurten Öner'i (81) boğazını keserek öldüren Ülkü Arzık Demirez, hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Demirez'in annesini kafasını vücudundan ayırıp başında beklediği ortaya çıkarken, yıllar önce kendisine bipolar bozukluk ve şizofreni tanısı koyulduğu öğrenildi. Mahkeme, "Annemin vücudundan kötülüğü çıkardım" şeklinde savunma yapan Demirez'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ve 3 hafta gözetim altına alınması kararlaştırıldı.