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Haberler Yaşam Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:53

Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz yıl Temmuz ayında birlikte yaşadığı annesi Nurten Öner'i (81) boğazını keserek öldüren Ülkü Arzık Demirez, hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Demirez'in annesini kafasını vücudundan ayırıp başında beklediği ortaya çıkarken, yıllar önce kendisine bipolar bozukluk ve şizofreni tanısı koyulduğu öğrenildi. Mahkeme, "Annemin vücudundan kötülüğü çıkardım" şeklinde savunma yapan Demirez'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ve 3 hafta gözetim altına alınması kararlaştırıldı.

ATAKAN IRMAK
Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!

Olayın ardından tutuklanan Demirez hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; vahşi olayda skandal ifadelere yer verildi. Ülkü Arzık Demirez'in eşiyle ayrı olduğu ve maktul annesi Nurten Öner ile birlikte yaşadığı anlatılan iddianamede, saldırganın eşi tarafından polise haber verildiği ve maktulün evinin kapısının çilingir yardımıyla açılarak eve girildiği belirtildi. Polislerin eve girdiğinde maktulün başının gövdesinden ayrıldığı ve Demirez'in annesinin bedeninin yanında oturduğu ifade edildi.

Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!

DOKTORU ŞİZOFREN TANISI KOYMUŞ
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada heyet karşısına çıkan sanık ifadesinde, 2001 yılında bipolar bozukluk tanısıyla tedavi görmeye başladığını, 2005 yılında yeni başladığı doktorunun ise kendisine şizofren tanısı koyduğunu anlattı. 2001-2019 yılları arasında ilaçlarını kullandığını ancak 2015-2019 yılları arasında ilaçlarını aksattığını söyleyen saldırgan 2019 yılı sonrası ilaçlarını kullanmadığını söyledi.

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Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!

"ANNEMİN BAŞINDAN GÖVDESİNE GİDEN KÖTÜLÜK SİNYALLERİNİ KESTİM"
Olay günü televizyonda Amerikalıların savaşını gördüğünü söyleyen sanık, 'Türkiye'yi işgal ettiklerini gördüm, bu sırada annemin rengi kararmaya başladı. Şeytan gibi oldu ve beni odaya kapatmaya başladı. Amerikalılar bana tecavüz edecek ya da öldürmeye çalışacaklar diye korkmaya başladım. Annemin üzerinden kötülükler gitsin diye başından gövdesine giden sinyalleri kesmek istedim' diye konuştu.

Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!

ADLİ TIP KURUMU AKIL SAĞLIĞINI ARAŞTIRACAK
Mahkeme, yapılan yargılama sonunda sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve Ülkü Arzık Demirez'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ve 3 hafta gözetim altında tutulmasına karar verildi. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.

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