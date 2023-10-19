Annesinin kafasını kesip başında bekledi: Vücudundan kötülüğü çıkardım!

"ANNEMİN BAŞINDAN GÖVDESİNE GİDEN KÖTÜLÜK SİNYALLERİNİ KESTİM"

Olay günü televizyonda Amerikalıların savaşını gördüğünü söyleyen sanık, 'Türkiye'yi işgal ettiklerini gördüm, bu sırada annemin rengi kararmaya başladı. Şeytan gibi oldu ve beni odaya kapatmaya başladı. Amerikalılar bana tecavüz edecek ya da öldürmeye çalışacaklar diye korkmaya başladım. Annemin üzerinden kötülükler gitsin diye başından gövdesine giden sinyalleri kesmek istedim' diye konuştu.