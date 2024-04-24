Annesinin karnında trafik kazası geçirdi! Kazada annesini kaybeden bebek böyle kurtarıldı: Mucize gibi yaşam savaşı...

Bu sırada Ali D.'nin kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Ali D. ise gözaltına alındı. 4'üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı.