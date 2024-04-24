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Annesinin karnında trafik kazası geçirdi! Kazada annesini kaybeden bebek böyle kurtarıldı: Mucize gibi yaşam savaşı...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:14
Annesinin karnında trafik kazası geçirdi! Kazada annesini kaybeden bebek böyle kurtarıldı: Mucize gibi yaşam savaşı...
Adana'da annesi trafik kazasında hayatını kaybeden ve annenin karnından sezaryenle alınan erkek bebek, solunum cihazı olmadan nefes alması sağlanarak hayati tehlikeyi atlattı. Doktorların 'yaşaması imkansız' olarak nitelendirdiği bebek, birkaç hafta sonra taburcu edilecek.