Annesinin kimliği ile ilaç yazmayan doktoru dövdü!

Darp edilen Dr. Ali Has hastayı görmeden ilaç yazmanın suç ve büyük bir risk olduğunu belirtti. Olaydan sonra kendisini darp eden Mustafa G.'nin annesi Hayriye G.'yi muayene ettiğini ve ilaçlarını yazdığını da dile getiren Has, "Her gün olduğu gibi polikliniğimizde başladık. Sabah zannediyorum 5 veya 6. hastamızdı. Hasta bir torba ilaç kupürüyle geldi, 'şu ilaçları yaz' diye. Kime? Annesine. Annesi yok. Hasta benim hastam değil, tanıdığım bir bölgenin hastası değil. Diğer doktor arkadaşımızın hastası ama kayıtları yok. Hasta olmadan ilaç yazamayacağımı söyledim.