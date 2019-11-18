Annesinin kimliği ile ilaç yazmayan doktoru dövdü!

Bana hakaret etmeye başladı. Ben yine alttan aldım ama dudağıma vurdu, parmağımı kanattı, göğsüme tekme attı. Polisi aradım, beyefendi gitti. Daha sonra annesi geldi, annesine baktım, hastanın ilacını yazdım. Aslında bakanlığın aldığı karar gereği hasta olmadan ilaç yazmak çok büyük bir suç. Kendi bölgemizin hastalarına, durumu kötü olanlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Kim olduğunu bildiğimiz hastaları bizzat arayıp, görüşüp yazıyoruz ama kim olduğu bilinmeyen bir hastaya ilaç yazmak hem suç hem çok büyük bir risk. O yüzden ben de mesleğimin gereği gibi davrandım. Ama maalesef böyle bir darp olayıyla karşılaştık" diye konuştu.