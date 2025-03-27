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Haberler Yaşam Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 15:16

Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!

Antalya'da annesinin mezarını ziyaret eden bir vatandaş, mezarın üzerinde kartondan rüzgar gülü ve eşelenmiş toprak görünce şüphelendi. Toprağı kazan vatandaş, mezarın içinde gördüğü şey karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olay anlarını cep telefonuyla kayda alan kişi, "İnsana saygınız yok mu?" diyerek duruma tepki gösterdi.

İHA
Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde bulunan Türbeli Mezarlığı'nda meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Türbeli Mezarlığı'nda bulunan annesine ait kabri ziyarete giden bir vatandaş, mezarın üzerine kağıttan rüzgar gülü konuğunu ve toprağın eşelenerek bir bölümünün karton ile çevrildiğini gördü.

Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!

Durumdan şüphelenen vatandaş, mezarı ziyarete gelen çocukların yapmış olabileceğini düşünerek ilk önce yakınlarına durumu anlattı. Ancak yakınlarının böyle bir şeyden bilgisi olmadığını söylemesi üzerine bugün sabah saatlerinde tekrar mezarlığa geldi.

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Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!

ANNESİNİN MEZARINA KEDİ GÖMMÜŞLER

Annesinin mezarı üzerinde kartonlar ile çevrili alanı kazmaya başlayan vatandaş, bir süre sonra çıkan tahtayı kaldırdığında poşet içerisinde gömülü bir canlı olduğunu fark etti.

Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!

İlk başka poşet içerisinde bir bebeğin gömülmüş olabileceğini düşünen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından açılan poşetten yakın zamanda telef olmuş bir kedi çıktı.

Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!

"ÖLEN İNSANA SAYGINIZ YOK"

Annesine ait mezara bir kedinin gömülmesine cep telefonuyla kayda girip tepki gösteren vatandaş, "Hayvan sevgisi olan arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz annemin mezarı.