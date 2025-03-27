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Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
15:16
Annesinin mezarında şoke eden görüntü! Kazınca gördükleri karşısına şaştı kaldı!
Antalya'da annesinin mezarını ziyaret eden bir vatandaş, mezarın üzerinde kartondan rüzgar gülü ve eşelenmiş toprak görünce şüphelendi. Toprağı kazan vatandaş, mezarın içinde gördüğü şey karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olay anlarını cep telefonuyla kayda alan kişi, "İnsana saygınız yok mu?" diyerek duruma tepki gösterdi.