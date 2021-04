Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu! İşte herkesi ağlatan o an!

"KONUŞMASINI DUYDUĞUMUZ AN DAHA DA MUTLU OLACAĞIZ"

Kızının duymadığını ilk fark ettiği an her baba gibi çok üzüldüğünü anlatan Azem Delic, "Ailecek çok fazla zorluk çektik. Bunlara rağmen hayata pozitif yönden bakmaya çalıştık. Sorunu nasıl çözebiliriz? diye araştırdık. Bosna Hersek'te tedavi için pek çok şehre gittik. Her gittiğimizde yerde 5 yaşına gelmeden biyonik kulak tedavisinin mümkün olmayacağı söylendi. Daha önce Türkiye'de tedavi olan tanıdıklarımız vardı. Onlar sayesinde biz de Türk hekimler ile irtibata geçtik. Biyonik kulak tedavisi burada gerçekleştirildi. Bugün ilk kez duydu ve bu bizim için çok önemli bir andı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kendisi daha iyi duyup konuşmaya başladığında daha da mutlu olacağız" diye konuştu.