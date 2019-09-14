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Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

'da bir çocuk babasını bıçakla öldürdü! ANTALYA'da, lise öğrencisi Salih B. (15), annesi Hatice B.(39) ile tartışan babası B.'yi (48) sol koltuk altından 3 kez bıçakladı. Halil İbrahim B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Salih B. polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.09.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 16:46
Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta iki katı gecekonduda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan B. bir yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B., eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı.

Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

B., 'Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim' diyerek eşine tepki gösterdi. Bu sırada ikilinin tartıştığını gören oğulları Salih B., babasına annesine kızmamasını söyledi. Bu kez Salih B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı.

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Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Salih B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan B. kanlar içinde yere yığıldı.

Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapılan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahim B. doktorların tüm müdahalesine rağmen burada yaşamını yitirdi.

Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

Polis ekipleri ise suç aletiyle olay yerinde bekleyen Salih B.'yi gözaltına aldı. Anne Hatice B. de ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü

Öte yandan komşulardan biri olayla ilgili "Evden gürültü geliyordu. İçeriden 'yetişin komşular ölüyor' diye ses geliyordu. Biz ne olduğunu anlayamadık. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Daha sonra öğrendik ki oğlan babasını bıçaklamış" dedi.

Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü
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