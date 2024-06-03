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Antalya'da hava sıcaklığı 41 derece: Sahil doldu taştı!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
13:35
Antalya'da hava sıcaklığı 41 derece: Sahil doldu taştı!
Antalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kent merkezinde termometreler 41 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 36 seviyelerinde seyretti. Fransa'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya gelen ve Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkaran Anne- Emmanuel's, "Antalya çok sıcak burayı çok sevdik" dedi…