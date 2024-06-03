Antalya’da hava sıcaklığı 41 derece: Sahil doldu taştı!

'ANTALYA ÇOK GÜZEL'

Fransa'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya gelen ve Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkaran Anne- Emmanuel's (23), "Antalya çok sıcak, bu havayı seviyoruz, arkadaşlarımla Fransa'dan geldik. Arkadaşlarım havanın her gün bu kadar iyi olmasına şaşırıyor. Antalya çok güzel, muhteşem ve sıcak. Antalya'yı çok sevdik" dedi. Anne-Emmanuel's, sözlerini Türkçe olarak "Antalya çok güzel" diye tamamladı.