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Antalya'da 15 yıl sonra görüldü: Hayran bırakıyor! Denizin incileri..
Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
12:05
Antalya'da 15 yıl sonra görüldü: Hayran bırakıyor! Denizin incileri..
Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türlerden birisi olan deniz tavşanı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 15 yıl aradan sonra dalgıçların sualtı kamerasınca görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bizim yaptığımız çalışmadan 15 yıl sonra görülmesi de ilginç. Denizin incileri bunlar" dedi.