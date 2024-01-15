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Antalya'da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:27
Antalya'da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti
Yürekleri yakan olay Antalya Kepez'de meydana geldi. Kaldırıma çarpıp şarampole devrilen otomobildeki Ali Erdemir (24) ile Fatıma Zehra Özdil (21) yaşamını yitirdi. Sürücü Umut Acer (23) ile Keziban Nur Acer (20) ağır yaralandı. 37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer'in, bebeğini kaybettiği öğrenildi. Sürücü Acer'in, 0,94 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine süresiz el konulduğu belirlendi.