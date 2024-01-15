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Haberler Yaşam Antalya'da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:27

Antalya'da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti

Yürekleri yakan olay Antalya Kepez'de meydana geldi. Kaldırıma çarpıp şarampole devrilen otomobildeki Ali Erdemir (24) ile Fatıma Zehra Özdil (21) yaşamını yitirdi. Sürücü Umut Acer (23) ile Keziban Nur Acer (20) ağır yaralandı. 37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer'in, bebeğini kaybettiği öğrenildi. Sürücü Acer'in, 0,94 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine süresiz el konulduğu belirlendi.

Antalya’da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti

Feci kaza, saat 21.30 sıralarında Menderes Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde yaşandı. Kirişçiler Mahallesi'nden kent merkezine doğru giden Umut Acer yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp, şarampole devrildi.

Antalya’da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, araçtaki Ali Erdemir ve Fatıma Zehra Özdil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Antalya’da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti

Ağır yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer ise hastaneye kaldırıldı. 37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer, müdahaleye rağmen bebeğini kaybetti.

Antalya’da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle bölgeden kaldırılarak kapanan bulvar, yeniden trafiğe açıldı.

Antalya’da acı manzara: 2 ölü! Yaralı kadın karnındaki bebeğini kaybetti

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ...
Yapılan kontrolde, sürücü Umut Acer'in 0,94 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı

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