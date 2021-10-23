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Haberler Yaşam Antalya'da akılalmaz olay! İhbar yağmıştu ama... Gerçek çok başka çıktı
Giriş Tarihi: 23.10.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 16:47

Antalya'da akılalmaz olay! İhbar yağmıştu ama... Gerçek çok başka çıktı

Antalya'da bir garip olay yaşandı. Bir uçağın denize doğru alçaldığını görünce ihbar telefonları yağmıştı. Ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Antalya'da yaşanan o ilginç anlar...

Antalya’da akılalmaz olay! İhbar yağmıştu ama... Gerçek çok başka çıktı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize doğru alçalan uçak düştü zannedilince kış süreli panik oluşturdu.

Antalya’da akılalmaz olay! İhbar yağmıştu ama... Gerçek çok başka çıktı

Uçağın Konyaaltı ilçesindeki orman yangınına su almak için alçalan yangın söndürme uçağı olduğu anlaşıldı.

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Antalya’da akılalmaz olay! İhbar yağmıştu ama... Gerçek çok başka çıktı

Turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerinde öğle saatlerinde denize doğru alçalan uçağı görenler, düştüğünü zannederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya’da akılalmaz olay! İhbar yağmıştu ama... Gerçek çok başka çıktı

Bölgede hem karadan hem denizden araştırma yapan ekipler, uçağın Konyaaltı Dutdibi mevkinde devam eden orman yangına su almak için iniş yapan yangın söndürme uçağı olduğunu belirledi.

Antalya’da akılalmaz olay! İhbar yağmıştu ama... Gerçek çok başka çıktı

Bir süre sonra yeniden gelen uçak deniz seviyesine kadar alçaldı ve su aldıktan sonra yükseldi. Sahil bandında yürüyen vatandaşlar uçağın niş ev su alış anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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