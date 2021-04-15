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Haberler Yaşam Antalya’da alarm verildi: Sakın dokunmayın! İşte balık katili…
Giriş Tarihi: 15.04.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 10:05

’da alarm verildi: Sakın dokunmayın! İşte balık katili…

Pasifik kökenli , kıyılarına geldi. Diğer balıkların falezler bölgesindeki yaşam alanını katletti. Bunun üzerine bölgede alarm verildi. Uzmanlar ise zehir saçan balıklara ilgili şunları söyledi

Antalya’da alarm verildi! İşte balık katili…

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar ile sualtı film yapımcısı Alican Abacı, 1,5 saat süren dalışta aslan balıklarını görüntüleyerek gündelik hareketlerini kayıt altına aldı.

Antalya’da alarm verildi! İşte balık katili…

Yaşam alanında baskın tür olduğu için diğer balıkların yumurta ve yavrularını yiyerek yaşamını sürdüren, hızla çoğalan , tropikal ve zehirli bir balık olmasıyla biliniyor.

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Antalya’da alarm verildi! İşte balık katili…

Oldukça zeki olan bu balık, gövdesindeki kola benzeyen uzantıları da kendisini korumak için kullanıyor. Bir tehlike sezdiğinde yüzünü kayalığa dönen, uzantılarını da geriye doğru çıkartan , avcılardan bu şekilde korunuyor.

Antalya’da alarm verildi! İşte balık katili…

'da 25 yıla yakındır dalış yaptığını söyleyen İsa Alemdar, 11 yıl önceye kadar aslan balıklarının bölgede olmadığını anlattı.

Antalya’da alarm verildi! İşte balık katili…

Turizm sezonu öncesi bölgedeki popülasyonu izlemek için ekibiyle birlikte falezler bölgesine dalış yaptığını aktaran Alemdar, "Görseli güzel ve hızlı büyüyen bir canlı. Fakat yaşadığı bölgede üreyen diğer balıkların yumurtalarını ve yavrularını yediği için bölge habitatına zarar veriyor, diğer türleri ciddi tehlikeye sokuyor. Aynı zamanda tropik bir tür ve zehirli. Etkileşimde bulunduğu bir insanda çok yüksek acı, ateş, kusma, baş ağrısı ve ishal gibi etkileri oluyor. Birçok ülkede aslan balığı tüketiliyor. Eti zehirli olmadığı için avcılığı yapılarak yeniliyor" dedi.

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