Antalya’da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım

'MAHRA PELİN PINAR GİBİ ÖLEBİLİRDİM'

Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Melin Pınar'ı (9) hatırlatan Hamitcan Haber, "Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Daha önce de köpeklerden kaçarken bir kız çocuğu ölmüştü. Ben de ölebilirdim" diye konuştu.

'ALIP, 2-3 AY SONRA SOKAĞA BIRAKIYORLAR'

Anne Safiye Haber, belediye ve yetkililerden başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını talep etti. İlçedeki sahipsiz hayvanlar için barınak yapılmasını isteyen Safiye Haber, "Hayvanseverlere de sözüm var. Benim çocuğum hayvanlardan daha mı ucuz? Hayvanları sevmek için alıyorlar. 2- 3 ay bakıp sokaklara salıyorlar. Ondan sonra olan milletin çocuklarına oluyor. Bizim de başımıza geldi" dedi.