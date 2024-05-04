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Antalya'da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
16:27
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım
Antalya'da başıboş köpek dehşeti yaşandı. Başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarpan Hamitcan Haber (15) yüzünden yaralandı. Korku dolu anları anlatan Hamitcan Haber, "Bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Köpeklerden kaçmaya başladım. Bana araba çarpmış hatırlamıyorum. Bayılmışım. Ambulans geldiğinde uyandım." dedi.