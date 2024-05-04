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Haberler Yaşam Antalya'da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:27

Antalya'da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım

Antalya'da başıboş köpek dehşeti yaşandı. Başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarpan Hamitcan Haber (15) yüzünden yaralandı. Korku dolu anları anlatan Hamitcan Haber, "Bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Köpeklerden kaçmaya başladım. Bana araba çarpmış hatırlamıyorum. Bayılmışım. Ambulans geldiğinde uyandım." dedi.

DHA
Antalya’da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım

Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hamitcan Haber, dün saat 09.30 sıralarında öğretmenlerinden izin alıp staj başvurusu yapmak istediği otele gitmek için yola çıktı.

Antalya’da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım

Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hamitcan Haber'e başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Haber, koşarak refüjü aşıp diğer şeride geçti. Korkuyla aniden yola çıkan Haber'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Haber, yüzünden yaralandı.

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Antalya’da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Haber'i ilçedeki özel hastaneye götürdü. Burnundaki kesi nedeniyle ameliyat edilen Haber'in yüzündeki yaralara tedavi uygulandı. Haber, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.

Antalya’da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım

"AMBULANS GELDİĞİNDE UYANDIM"

Yaşadığı korkuyu anlatan Hamitcan Haber, "Staj başvurusu yapmak için otele gidiyordum. Bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Köpeklerden kaçmaya başladım. Bana araba çarpmış hatırlamıyorum. Bayılmışım. Ambulans geldiğinde uyandım. Kendimi hastanede buldum. Sadece köpeklerin bana saldırdığını hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Antalya’da başıboş köpek dehşeti! 15 yaşındaki Hamitcan: Bayılmışım, ambulans geldiğinde uyandım

'MAHRA PELİN PINAR GİBİ ÖLEBİLİRDİM'

Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Melin Pınar'ı (9) hatırlatan Hamitcan Haber, "Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Daha önce de köpeklerden kaçarken bir kız çocuğu ölmüştü. Ben de ölebilirdim" diye konuştu.

'ALIP, 2-3 AY SONRA SOKAĞA BIRAKIYORLAR'

Anne Safiye Haber, belediye ve yetkililerden başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını talep etti. İlçedeki sahipsiz hayvanlar için barınak yapılmasını isteyen Safiye Haber, "Hayvanseverlere de sözüm var. Benim çocuğum hayvanlardan daha mı ucuz? Hayvanları sevmek için alıyorlar. 2- 3 ay bakıp sokaklara salıyorlar. Ondan sonra olan milletin çocuklarına oluyor. Bizim de başımıza geldi" dedi.

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