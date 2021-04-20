Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya'da büyük heyecan! Haberi alan oraya koşuyor... Kilosu 2 bin lira
Giriş Tarihi: 19.04.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 08:12

'da büyük heyecan! Haberi alan oraya koşuyor... Kilosu 2 bin lira

'nın ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen mantarını satarak gelir elde ediyor.

AA
Antalya'da büyük heyecan! Haberi alan oraya koşuyor... Kilosu 2 bin lira

'nın ilçesinde vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen mantarını satarak gelir elde ediyor.

Antalya'da büyük heyecan! Haberi alan oraya koşuyor... Kilosu 2 bin lira

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da büyük heyecan! Haberi alan oraya koşuyor... Kilosu 2 bin lira

Hacıoğlan Mahallesi'nde toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

Antalya'da büyük heyecan! Haberi alan oraya koşuyor... Kilosu 2 bin lira

Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer,

Antalya'da büyük heyecan! Haberi alan oraya koşuyor... Kilosu 2 bin lira

"Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor.

SON DAKİKA