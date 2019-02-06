Bir süredir olumsuz hava koşulları ile mücadele eden Antalya'dan bu kez görülmeye değer fotoğraflar geldi. Boyu 3 metreye kadar çıkan ve görsel şölen oluşturan dalgalar vatandaşlar için de eşsiz bir manzarada selfie çekme fırsatı doğurdu.