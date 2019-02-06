Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da

Bir süredir olumsuz hava koşulları ile mücadele eden 'dan bu kez görülmeye değer fotoğraflar geldi. Boyu 3 metreye kadar çıkan ve görsel şölen oluşturan dalgalar vatandaşlar için de eşsiz bir manzarada çekme fırsatı doğurdu.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 06.02.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 17:39
Antalya'da dev dalgalar

'da şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü sahilde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.

Antalya'da dev dalgalar

Boyu 3 metreye kadar çıkan ve görsel şölen oluşturan dalgalar vatandaşlar için de eşsiz bir manzarada fotoğraf çekinme fırsatı oluşturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da dev dalgalar

'da Meteorolojinin 5 ilçe için fırtına ve hortum uyarısı sonrası kent merkezinde de gün boyunca etkili olan rüzgar, öğle saatlerinden sonra şiddetini arttırdı.

Antalya'da dev dalgalar

Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarda, dışarıdaki vatandaşlar zor anlar yaşarken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde boyu 3 metreye ulaşan dalgaların oluşmasına neden oldu.

Antalya'da dev dalgalar

Sahili döven dalgalar, adeta görsel şölen oluşturdu.

Antalya'da dev dalgalar

Bembeyaza bürünen sahili gören vatandaşlar da, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

Antalya'da dev dalgalar

Norveç'ten 'ya tatile gelen İran vatandaşı Hanieh Eskandari, erkek arkadaşıyla birlikte nişan hazırlıkları yaptıklarını ve sahilde de fotoğraf çekindiklerini anlattı.

BİZE ULAŞIN