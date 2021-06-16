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Haberler Yaşam Antalya'da devasa hortum! Korku içinde kaçtılar...
Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:25

'da devasa hortum! Korku içinde kaçtılar...

'nın ilçesi açıklarında çıkan hortum, korkuya neden oldu...

Antalya'da devasa hortum! Korku içinde kaçtılar...

'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde sağanak sonrası hortum oluştu.

Antalya'da devasa hortum! Korku içinde kaçtılar...

Boğazkent sahil bölgesinde denizin üzerinde ortaya çıkan hortum, Manavgat ilçesinin İlarma sahili bölgesine doğru ilerledikten sonra kayboldu.

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Antalya'da devasa hortum! Korku içinde kaçtılar...

Hortumu, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı.

Antalya'da devasa hortum! Korku içinde kaçtılar...

Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim.

Antalya'da devasa hortum! Korku içinde kaçtılar...

Cep telefonumla çekmeye başladım.

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