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Haberler Yaşam Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:01

Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında zift yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken tır sürücüsü yan yatan tırın camından dışarı çıkmayı başardı. Metrelerce savrulup uçurumun eteğine düşen kadın ise vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

İHA
Antalya’da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

Kaza, bugün saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Duru idaresindeki 31 V 8679 plakalı zift yüklü tır, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyrederken Akseki-Manavgat kara yolu Manayıt mevkii 34. kilometresinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıkıp taşlık alana devrildi.

Antalya’da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

Devrilmenin ve sürtünmenin etkisi ile birlikte tankerde bulunan zift ateş aldı.

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Antalya’da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

Yoldan geçerek kazayı görenler hemen 112 acil yardım merkezini arayarak yardım istedi. Kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Antalya’da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

Kazada araca sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla camdan çıkarken metrelerce ileri savrulan Hafza M.S. isimli yolcu uçurumun eteğine düştü.

Antalya’da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı

Vatandaşlar birbirlerinin elinden tutarak zincir yapıp ayağa kalkmayı başaran kadını yukarı çekti. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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