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Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:01
Antalya'da devrilen zift yüklü tırda can pazarı: 2 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında zift yüklü tırın devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken tır sürücüsü yan yatan tırın camından dışarı çıkmayı başardı. Metrelerce savrulup uçurumun eteğine düşen kadın ise vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.