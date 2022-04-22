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Haberler Yaşam Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 13:08

Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

Antalya'da korkunç bir olay gerçekleşti… üniversite öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, dengesini kaybetti. 35 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi…

Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

Acı olay, saat 01.30 sıralarında Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, arkadaşları ile birlikte falezlerin üzerindeki parkta gitar çalmaya başladı.

Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

ANTALYA'DA KORKUNÇ ÖLÜM!

Bir süre sonra ayağa kalkan Gökalp, dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

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Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

İhbarla bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

Deniz polisi, kayalıkların arasında kalan Burhan Çağan Gökalp'i çıkaramayınca, itfaiye çalışma başlattı.

Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

BURHAN ÇAĞAN GÖKALP HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmasıyla sedyeyle çıkarılan Gökalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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