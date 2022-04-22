Haberler Yaşam Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 13:08

Antalya’da feci son: Üniversiteli Burhan Çağan Gökalp falezlerden düştü!

Antalya'da korkunç bir olay gerçekleşti… üniversite öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, dengesini kaybetti. 35 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi…