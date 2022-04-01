Haberler Yaşam Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:43

Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

Antalya'da, sokak arasında ve yola bitişik bir arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu. İki metrelik dev lahit parçasından yola çıkan kazı ekibi 1 ay içerisinde 3 lahit ve bir de anıt mezar buldu.