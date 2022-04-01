Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:43

Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

Antalya'da, sokak arasında ve yola bitişik bir arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu. İki metrelik dev lahit parçasından yola çıkan kazı ekibi 1 ay içerisinde 3 lahit ve bir de anıt mezar buldu.

Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişiye ait 400 metrekarelik arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu.

Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

ANTALYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNE BİLGİ VERDİ

Üzeri bitki örtüsü ve toprakla kaplı 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki taşın bir kısmının görünmesi üzerine arsa sahibi Antalya Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

Alanda yapılan incelemeler sonucunda arkeolojik kazı başlatıldı. Yaklaşık 1 aydır süren kazı çalışmaları sonunda 3 farklı lahit ve bir anıt mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

Milattan sonra 2 veya 3'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mezarlık alanında çalışmalar titizlikle sürüyor.

Antalya’da heyecan yaratan keşif: Arsada bulundu!

Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri ortaya çıkarılan tarihi kalıntıları tek tek inceleyerek üzerlerindeki kabartmaları raporluyor.

SON DAKİKA