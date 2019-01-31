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  • Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu

’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, ve balıklar sahile vurdu

'da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketleri sonrası kıyıya ölü , kuş ve balıklar vurdu.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 16:05
Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu
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Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu

ve ilçelerini vuran hortum felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, o günler ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor.

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Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu

Son olarak dün Manavgat'ın Çenger Mahallesi yakınındaki sahile vuran onlarca ölü balık, iki ve bazı kuşları görenler şaşkınlığını izleyemedi.

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu

Özellikle bir caretta carettanın kabuğundaki parçalanma dikkat çekerken, ölen kuşların da balıkçıl olduğu görüldü.

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu

Ölü hayvanları gören Ceren Gül, her gün geldiği sahilde karşılaştığı manzarayla şoke olduğunu söyledi. Gül, daha önceki fırtınalarda da benzer olaylara rastladığını belirtti.

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu

Hayvanların, şiddetli fırtına ya da çevre ilçelerde çıkan hortum sonrası sahile vurduğu tahmin ediliyor.

Antalya’da hortum sonrası yürek burkan görüntü! Ölü kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu
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