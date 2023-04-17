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Antalya'da iğrenç olay: Servis şoförü köpeği taciz etmiş!
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:32
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
13:37
Antalya'da iğrenç olay: Servis şoförü köpeği taciz etmiş!
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaybolan sokak köpeğini, sürükleyip kullandığı servis otobüsüne bindirdiği tespit edilen O.Ü. gözaltına alındı. Köpekten 3 gündür haber alamadıklarını belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal, "Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz" dedi.