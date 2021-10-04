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Haberler Yaşam Antalya'da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması! Çığlık çığlığa yardım istedi
Giriş Tarihi: 04.10.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 15:35

Antalya'da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması! Çığlık çığlığa yardım istedi

Antalya'da bir kadınla bir gencin ilginç ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu. Kovalamacayla başlayan tartışmada çığlıkların havada uçuşması ve ikilinin ellerinde cep telefonuyla birbirlerini suçlama anları görüntülere yansıdı.

İHA
Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması! Çığlık çığlığa yardım istedi

İlginç olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Fatma K, ile M. D. isimli kişi bir serada ortak ejder meyvesi üretim işine girdi.

Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması! Çığlık çığlığa yardım istedi

İddiaya göre, 10 Haziran 2021 tarihinde M.D.'nin oğlu olduğunu söyleyen Doğan T. seraya gelip Fatma K'nin ödeme yapmadığını iddia ederek işin başına geçti.

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Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması! Çığlık çığlığa yardım istedi

O tarihten bu yana ikili arasında ejder meyvesi ve sera konusunda tartışma yaşandığı ileri sürülürken, geçtiğimiz gün cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç tartışma ortalığı karıştırdı.

Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması! Çığlık çığlığa yardım istedi

"LÜTFEN YAKLAŞMA, KORKUYORUM"

Birbirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan ikilide, Doğan T., Fatma K.'nın yanına giderek, "Şu anda can güvenliğim yok ve elinde çapayla bekleyen bir insan var.

Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması! Çığlık çığlığa yardım istedi

Ben meyveleri alacağım, can güvenliğim olmadığı için görüntü alıyorum. Şimdi alıyorum meyveleri ama korkuyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim.

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