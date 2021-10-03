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Haberler Yaşam Antalya’da inanılmaz anlar: Bu kadını gören polisi aradı!
Giriş Tarihi: 03.10.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 12:05

Antalya’da inanılmaz anlar: Bu kadını gören polisi aradı!

Antalya'da inanılmaz anlar yaşandı. Parkta çamura bulanan kadını gören vatandaşlar polisi aradı. Genç kadın ise parktaki fıskiye ile duş aldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı

Antalya’da inanılmaz anlar: Bu kadını gören polisi aradı!

ANTALYA'DA İLGİNÇ MANZARA: GENÇ KADINI GÖREN POLİSİ ARADI!

Antalya'daki Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince ekipleri aradı.

Antalya’da inanılmaz anlar: Bu kadını gören polisi aradı!

İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Antalya’da inanılmaz anlar: Bu kadını gören polisi aradı!

Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti.

Antalya’da inanılmaz anlar: Bu kadını gören polisi aradı!

Ekiplerin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Melek E., parkta bulunan fıskiyelerle yıkanmaya başladı.

Antalya’da inanılmaz anlar: Bu kadını gören polisi aradı!

Kulağına ve saçının arasına kum gittiğini söyleyen Melek E., çimlerin üzerine yeniden uzandı.

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