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Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 16:34

Antalya'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay: Hüzünden sevince...

Antalya'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında, yeni çektiği maaşını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan ve ev ile eşyaları küle dönen baba ile ailesine Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. 6 aylık ev kiraları peşin ödenip, nakit ve erzak yardımı yapılan aileden anne Semire Dürgen, "İnsanlığın ölmediğini gördük. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı…

Antalya’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay: Hüzünden sevince...

Yangın, 2 Ocak Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 Sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen'e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmeden önce elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir, Semir ve Çınar ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evlerini alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Antalya’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay: Hüzünden sevince...

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

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Antalya’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay: Hüzünden sevince...

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, "İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim ağabey. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim" dedi. Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları, kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi. Olay sonrası, başı, yüzü ve kollarında yanıklar oluşan Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. Cemil Dürgen'in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, aileden anne ve çocukları, geceyi evlerinin hemen yanında yaktıkları sobanın başında geçirdi.

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Antalya’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay: Hüzünden sevince...

Yangının boyutu ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Evin içerisindeki tüm eşyaların yandığı gözlenirken, küle dönen ev drone ile görüntülendi.
Haber sonrası, Türkiye ve yurt dışının farklı noktalarından hayırsever vatandaşlar tarafından aileye yardım yağdı. İsmini açıklamak istemeyen hayırseverlerden birisi, ailenin 6 aylık kirasını yatırdı, birçok hayırsever nakit ve erzak yardımında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Kepez Kaymakamlığı da maddi ve eşya konusunda yardımda bulundu.


Antalya’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay: Hüzünden sevince...

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Cemil Dürgen, yeni evinde kapılarını İHA'ya açtı. Yapılan haber sonrası Türkiye ve yurt dışından yardımların gönderildiğini ifade eden Cemil Dürgen, "Allah vesile olanlardan ve bu haberi verenlerden razı olsun. Bizi perişan halde görünce, İstanbul'dan bir hayırsever ağabeyimiz çıktı, ismini vermedi. Evimizi tuttu, 6 aylık kiramızı verdi. Belediyelerden de Allah razı olsun, onlar da yardımcı oldu" dedi.

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