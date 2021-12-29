Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!

Hakan Algün, arkadaş ziyaretinden dönerken köprübaşına geldiğinde yaşlı kadını yerde yatar vaziyette gördüğünü belirterek, "Çevredeki vatandaşlar yardımda gecikmişlerdi. Kendim 2009 yılından beri ilk yardım belgesine sahibim. İstanbul'da çalıştığım şantiyelerde bu tür olaylara sıkça şahit oldum. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Teyze burada kıvrılmış vaziyette sırt üstü yatıyordu. Önce beni duyup duymadığını anlamak için seslendim. Herhangi bir tepki gelmeyince yaşlı olduğu için nabız alamadım.