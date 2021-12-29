HaberlerYaşamAntalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 13:24Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 13:24
Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!
Antalya'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı… Eşiyle birlikte pazara giden kadın, aniden yere yığıldı. Kocası ne yapacağını şaşırdı. Yardım çığlıkları attı. Ancak yoldan geçenler yardım seslerine kulak tıkadı. O anlar kameralara böyle yansıdı…