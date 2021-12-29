Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 13:24

Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!

Antalya'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı… Eşiyle birlikte pazara giden kadın, aniden yere yığıldı. Kocası ne yapacağını şaşırdı. Yardım çığlıkları attı. Ancak yoldan geçenler yardım seslerine kulak tıkadı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!

Antalya Manavgat'ta eşiyle birlikte pazar alışverişine gitmekte olan 66 yaşındaki Meryem Çakır, Fevzipaşa Caddesi girişinde kalbini tutarak bir anda yere yığıldı. Çakır'ın yere yığılıp kaldığını gören vatandaşlar, ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sırada, yoldan geçmekte olan Hakan Algün isimli vatandaş, yaşlı kadının yanına gelerek müdahalede bulundu.

Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!

Vatandaşlardan 112'yi arayarak ambulans istemelerini söyleyen Algün, yerde yatan kadının nabzını kontrol ettikten sonra gerekli ilk yardımda bulunarak hayata tutunmasını sağladı. Hakan Algün'ün ilk müdahaleyi yaptığı Meryem Çakır, 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarı baygın vaziyette hastaneye getirilen Çakır, yapılan kontrollerinde aort yırtılması şüphesi ve hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Alanya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!

Hakan Algün, arkadaş ziyaretinden dönerken köprübaşına geldiğinde yaşlı kadını yerde yatar vaziyette gördüğünü belirterek, "Çevredeki vatandaşlar yardımda gecikmişlerdi. Kendim 2009 yılından beri ilk yardım belgesine sahibim. İstanbul'da çalıştığım şantiyelerde bu tür olaylara sıkça şahit oldum. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Teyze burada kıvrılmış vaziyette sırt üstü yatıyordu. Önce beni duyup duymadığını anlamak için seslendim. Herhangi bir tepki gelmeyince yaşlı olduğu için nabız alamadım.

Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!

Soluk kontrolü yapmaya çalıştım. Sırt üstü yatırdığımda teyzenin gözlerinin kapalı, bilincinin yeninde olmadığını şoka girdiğini gördüm. Kalabalıktan bir arkadaşa hemen 112'yi aramasını, bana bilgi vermesini istedim. Arkadaş sağ olsun ambulansı aradığını bana söyledi. Teyzenin nefes alıp vermesini kontrol etmek amacıyla başını geriye aldığımda elimi göğsüne koyduğum anda teyzenin nefes alıp vermeye başladığını fark ettim. Teyzenin ayaklarını havaya kaldırmak suretiyle şok pozisyonuna getirdim.

Antalya’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Yaşlı kadın yere yığıldı! Çevredekiler yardım çığlıklarına kulak tıkadı!

Bu arada çevredeki vatandaşların da bilinçsizce müdahalesini engellemeye çalıştım. Amcayı sakinleştirdikten sonra teyzeyi konuşmaya teşvik ettim. Teyzenin bilincinin yerine geldiğinden emin olduktan sonra da gelen 112 sağlık ekibine teslim ettim" dedi.

SON DAKİKA