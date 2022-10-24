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SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
12:22
SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!
Son dakika; Antalya'da işyerinin çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan şahıs hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine koşan gencin abisi kardeşinin cesedine bakmakta zorlanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunmak üzere suntaları kullandı.