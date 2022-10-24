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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 12:22

SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!

Son dakika; Antalya'da işyerinin çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan şahıs hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine koşan gencin abisi kardeşinin cesedine bakmakta zorlanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunmak üzere suntaları kullandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!

Acı olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kepez İlçesi Şafak Mahallesi Yeni Sanayi 5005 sokak üzerinde asansör tamiri yapılan işyerinde meydana geldi.

SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!

Sabah işyerine gelen işletme sahibi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği görüldü.

SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!

Polis ekipleri tarafından şahsın kimliğine yönelik yapılan araştırmada isminin Cem Bulut (32) olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Antalya’da kahreden manzara: Kardeşinin cesedine bakamadı!

Şahsın düşme anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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