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Antalya'da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
14:29
Antalya'da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...
Antalya'da tüm Türkiye'yi sarsan bir cinayet davası başlıyor. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Halit Can Sakman (26), kendisi gibi hemşire olan iki aylık eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) bıçak ve satırla katletmekle suçlanıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halit Can Sakman hakkında "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendiği ortaya çıktı. Olayın, güvenlik kameralarına yansıyan anlara göre sadece 25 saniye içinde gerçekleştiği belirtildi.