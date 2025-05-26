Antalya’da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...

"SEN NASIL ERKEKSİN?"

Eşinin, "Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin" ve "Sen nasıl erkeksin ağlayıp durma, sende aşağılık kompleksi var. Sen benim eski erkek arkadaşımı senden daha yakışıklı olduğu için kıskandın" şeklinde sözler sarf etmesi üzerine cinayeti işlediğini öne sürdü.