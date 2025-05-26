Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya'da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:29

Antalya'da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...

Antalya'da tüm Türkiye'yi sarsan bir cinayet davası başlıyor. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Halit Can Sakman (26), kendisi gibi hemşire olan iki aylık eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) bıçak ve satırla katletmekle suçlanıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halit Can Sakman hakkında "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendiği ortaya çıktı. Olayın, güvenlik kameralarına yansıyan anlara göre sadece 25 saniye içinde gerçekleştiği belirtildi.

DHA
Antalya’da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...

Olay, 9 Mart'ta akşam saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar yüzünden tartıştı.

Antalya’da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...

Tartışma, Halit Can Sakman'ın akşam eve gelmesiyle yeniden alevlendi. Sakman, ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia etse de, güvenlik kamerası kayıtları ve maktulün vücudundaki kesikler bu iddiayı çürütüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...

EVDE SAPI KIRIK 2 BIÇAK BULUNDU!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında derin kesiklerle hareketsiz halde buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Halit Can Sakman'ın eşini öldürdükten sonra satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi. Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye kaldırılırken, evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu.

Antalya’da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...

CANAVARCA HİSLE İŞLENEN CİNAYET DETAYLARI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Halit Can Sakman hakkında hazırlanan iddianamede, cinayetin detayları kan dondurucu. Maktulün vücudunda tam 11 kesi ve sol kolunda kırık tespit edildiği kaydedildi. Sakman, ifadesinde olay günü eşiyle maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştıklarını, antidepresan ilaçlar alıp alkol kullandığını belirtti.

Antalya’da kan donduran cinayet! Sevcan hemşireyi canice katletmişti! Bıçak ve satırla 25 saniyede...

"SEN NASIL ERKEKSİN?"

Eşinin, "Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin" ve "Sen nasıl erkeksin ağlayıp durma, sende aşağılık kompleksi var. Sen benim eski erkek arkadaşımı senden daha yakışıklı olduğu için kıskandın" şeklinde sözler sarf etmesi üzerine cinayeti işlediğini öne sürdü.