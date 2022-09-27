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Haberler Yaşam Antalya'da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 27.09.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 14:17

Antalya'da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Seyyar dövizcilik yapan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl, otomobilinin içinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Şahsın üzerinde yüklü miktarda döviz olduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Antalya’da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Olay saat 10.30 sırasında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya’da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı kontrolde boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede şahsın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan 45 yaşında evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kırınfıl'in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Antalya’da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

ARAÇ İÇERİSİNDE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ BULUNDU

Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı. Kırınfıl'in gözlüğünün aracın göğüs bölümünde, kontak anahtarının ise takılı olduğu görülürken, arka bölümde ise su şişelerinin olduğu gözlemlendi. Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Antalya’da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan çevresinde sevilen bir insan olan Ramazan Kırınfıl'in yüklü miktarda dövizle gezdiği ve arayan kişilerin yanına giderek döviz bozduğu öğrenildi.

Antalya’da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

"TANIDIK BİRİ YAPMIŞ OLABİLİR"

Ramazan Kırınfıl'i tanıyan Yakup Kömürcü, "Kendi halinde işinde gücünde çok iyi bir insandı. Seyyar döviz işiyle uğraşıyordu. Kim ararsa gidiyordu, dolaşıyordu.

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