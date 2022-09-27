Antalya’da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

ARAÇ İÇERİSİNDE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ BULUNDU

Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı. Kırınfıl'in gözlüğünün aracın göğüs bölümünde, kontak anahtarının ise takılı olduğu görülürken, arka bölümde ise su şişelerinin olduğu gözlemlendi. Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.