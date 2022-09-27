Haberler
Yaşam
Antalya'da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 27.09.2022 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2022
14:17
Antalya'da kan donduran olay! Seyyar dövizci, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Antalya'nın Kemer ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Seyyar dövizcilik yapan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl, otomobilinin içinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Şahsın üzerinde yüklü miktarda döviz olduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.