Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

Antalya'da oturmaya gittikleri binanı altındaki işyerine ait kurt köpeğini sevmek isteyen 3.5 yaşındaki Yağız Çelik ölümden döndü. Minik yağızı saldırgan köpekten başka bir köpek kurtardı. Olay2 Haziran Çarşamba günü Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 sokak Gül Apartmanı önünde meydana geldi. Anne Mediha Nur Çetin, teyzesinin yanına 3,5 yaşındaki çocuğunu bırakarak pazar alışverişine gitti. Alışverişi tamamlayan annesiyle apartmandan çıkan 3,5 yaşındaki Yağız, aynı binadaki bir dükkan sahibine ait köpeği sevmeye çalıştı.