Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

Oğlunu köpeğin elinden aldıktan sonra büyük bir şok yaşadığını dile getiren Çetin, "Kulağının arkası kopmuş şekildeydi. Kafatasında açılma vardı. Kollar kanıyordu. Hemen hastaneye gittik. Kafatasına 10 dikiş ve çok sayıda zımba atıldı. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğumun yüzünde ve kollarında kalıcı izler olacağını söyledi. Şükür oğlum bu şekilde kurtuldu. Daha da kötüsü olabilirdi. Köpeğin sahiplerini böyle iri, saldırgan bir köpeği tasmasız bir şekilde başıboş bıraktıkları için cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Köpeklerin de olduğu yerden alınmasını gerekli. Çünkü her an başka çocuklara da saldırabilirler." diye konuştu.

