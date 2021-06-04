Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı
Giriş Tarihi: 04.06.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 13:59

’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

'da korkunç bir olay yaşandı. 3,5 yaşındaki çocuk, bir köpeğin saldırısına uğradı. Minik yavruya, 50'ye yakın dikiş atıldı...

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

'da oturmaya gittikleri binanı altındaki işyerine ait kurt köpeğini sevmek isteyen 3.5 yaşındaki Yağız Çelik ölümden döndü. Minik yağızı saldırgan köpekten başka bir köpek kurtardı. Olay2 Haziran Çarşamba günü Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 sokak Gül Apartmanı önünde meydana geldi. Anne Mediha Nur Çetin, teyzesinin yanına 3,5 yaşındaki çocuğunu bırakarak pazar alışverişine gitti. Alışverişi tamamlayan annesiyle apartmandan çıkan 3,5 yaşındaki Yağız, aynı binadaki bir dükkan sahibine ait köpeği sevmeye çalıştı.

Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

Minik Yağız bu sırada köpeğin saldırısına uğradı. Yağız'ın başı nı çenesinin arasına alan saldırgan köpek dakikalarca bırakmadı. Anne oğlunu kurtarmak için çabaladı. Ancak başarılı olamadı. Bu sınara çevredekilerden yardım istedi. Kimse yardıma koşmadı. Bu sırada annenin yardım çığlıkları sokağı inletti. Olay dakikalarca sürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

Anne Mediha Nur Çetin'in yardımına bir başka köpek geldi. Gelen köpek saldırgan köpeği ısırınca Yağız'ın başının bıraktı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Yağız Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kulağında açılma, iki kolunda da ısırıktan dolayı kanama olan Yağız'ın kafasına ve vücuduna 50 dikiş atıldı. Yağız'ın taburcu edilmesinin ardından anne Mediha Nur ve baba Serhat Çetin, Meydan Polis Merkezi'ne giderek köpek sahibinden şikayetçi oldu.

Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

Anne Çetin, kendisinin ve oğlunun olayın şokunu hala üzerlerinden atamadığını söyledi. Oğlunun sevmek için köpeğin başını okşadığını ifade eden Çetin, "Bir anda köpek oğlumun üstüne atladı. Paçasından tutt ardından başını ısırdı. Çok büyük bir köpekti. Bir yandan köpeğe vuruyordum bir yandan yardım istiyordum. Köpeğe bir türlü gücüm yetmiyordu. Bu sırada aynı bahçede bulunan başka bir köpek oğlumu ısıran köpeğe saldırdı. Bu nedenle köpek oğlumu bıraktı. " dedi.

Antalya’da köpek dehşeti: 50’ye yakın dikiş atıldı

Oğlunu köpeğin elinden aldıktan sonra büyük bir şok yaşadığını dile getiren Çetin, "Kulağının arkası kopmuş şekildeydi. Kafatasında açılma vardı. Kollar kanıyordu. Hemen hastaneye gittik. Kafatasına 10 dikiş ve çok sayıda zımba atıldı. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğumun yüzünde ve kollarında kalıcı izler olacağını söyledi. Şükür oğlum bu şekilde kurtuldu. Daha da kötüsü olabilirdi. Köpeğin sahiplerini böyle iri, saldırgan bir köpeği tasmasız bir şekilde başıboş bıraktıkları için cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Köpeklerin de olduğu yerden alınmasını gerekli. Çünkü her an başka çocuklara da saldırabilirler." diye konuştu.

SON DAKİKA