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Haberler Yaşam Antalya'da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:46

Antalya'da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!

Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Devlet korumasına alınacak çocuğunu vermek istemeyen kadın önce bahçede polislere direndi, daha sonra ise çocukları ile birlikte kendini eve kilitledi. Şahıs bununla da yetinmedi evi ateşe verdi. Alevler hızla büyüdü, ekipler içeri dalarak çocuklar ve kadını çıkardı. İşte o korku dolu anlar...

MEHMET AL
Antalya’da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde mahkeme kararıyla devlet korumasına alınan kızını almaya gelen polislere direnen N.T., 4 çocuğuyla birlikte kapıyı üzerlerine kilitleyip, evi ateşe verdi. Anne ve çocukları, ekipler tarafından kurtarıldı.

Antalya’da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Kasapoğlu Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Mahkeme, H.T. ile N.T. çiftinin 18 yaşından küçük kızlarının devlet korumasına alınmasına karar verdi.

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Antalya’da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!

Kararın gerekçesi açıklanmazken, polis ekipleri sosyal hizmetler görevlileri ile birlikte çocuğu almak için ailenin evine geldi. Baba H.T. kızını vermemek için bahçede polise direndi.

Antalya’da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!

Bu sırada eşi N.T. ise 4 çocuğu ile birlikte kendini eve kilitledi. Ekipler içeri girmeye çalışınca N.T., evi ateşe verdi. Alevler büyürken, eve giren ekipler, anne ve çocuklarını dışarı çıkardı.

Antalya’da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!

Çağırılan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Yangında 3 muhabbet kuşu öldü.

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