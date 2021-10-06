HaberlerYaşamAntalya'da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:36Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:46
Antalya'da korku dolu anlar! 4 çocukla birlikte kapıyı kilitledi evi ateşe verdi!
Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Devlet korumasına alınacak çocuğunu vermek istemeyen kadın önce bahçede polislere direndi, daha sonra ise çocukları ile birlikte kendini eve kilitledi. Şahıs bununla da yetinmedi evi ateşe verdi. Alevler hızla büyüdü, ekipler içeri dalarak çocuklar ve kadını çıkardı. İşte o korku dolu anlar...