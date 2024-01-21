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Haberler Yaşam Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 14:00

Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!

Antalya Aksu'daki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Böylece son 5 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6'ya yükseldi. Görgü tanığı, "Birlikte gidip, baktık. Önce kütüğe benzettim, ceset olduğunu anlayınca hemen polise haber verdik. Biraz panik olduk. Çünkü sadece kemikleri vardı!" diye konuştu…

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!

Antalya'da son 5 günde 6 ceset bulundu… Son olay, saat 10.00 sıralarında Aksu Mahallesi Kemerağzı Mahallesi turizm beldesi Kundu Acısu Deresi suyunun sahile karıştığı yere yakın noktada meydana geldi.

Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!

Babası Abdülaziz Güneş ile sahile balık tutmaya gelen Deniz Güneş, bir süre sahilde dolaştıktan sonra sahilde ceset görünce babasının yanına koşarak durumu anlattı. Abdülaziz Güneş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!

Ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışması esnasında yakınlardaki bir otelden getirilen plaj havlusuyla cesedin üzeri örtüldü. Cansız beden, ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!

"ÇÜNKÜ SADECE KEMİKLERİ VARDI"
Deniz Güneş, "Burada biraz geziniyordum, belki bir şeyler bulurum diye sonra olta attım. Yan tarafıma bir baktım, önce kütük sandım, sonra ceset olduğunu fark ettim. Sonra babamın yanına koştum. Sonra da polisi aradık" dedi.

Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!

Abdülaziz Güneş ise "Sabah balığa geldik. Oğlum görünce yanıma koşarak geldi ve 'Orada bir ceset var' dedi. Birlikte gidip, baktık. Önce kütüğe benzettim, ceset olduğunu anlayınca hemen polise haber verdik. Biraz panik olduk. Baya uzun süre olmuş öleli. Çünkü sadece kemikleri vardı" diye konuştu.

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