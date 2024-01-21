Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!

"ÇÜNKÜ SADECE KEMİKLERİ VARDI"

Deniz Güneş, "Burada biraz geziniyordum, belki bir şeyler bulurum diye sonra olta attım. Yan tarafıma bir baktım, önce kütük sandım, sonra ceset olduğunu fark ettim. Sonra babamın yanına koştum. Sonra da polisi aradık" dedi.



