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Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
14:00
Antalya’da korkunç görüntü: 5 günde 6 ceset! Sadece kemikleri vardı!
Antalya Aksu'daki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Böylece son 5 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6'ya yükseldi. Görgü tanığı, "Birlikte gidip, baktık. Önce kütüğe benzettim, ceset olduğunu anlayınca hemen polise haber verdik. Biraz panik olduk. Çünkü sadece kemikleri vardı!" diye konuştu…