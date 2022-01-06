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Haberler Yaşam Antalya'da korkunç son! Genç adam doğum gününde can verdi
Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:16

Antalya'da korkunç son! Genç adam doğum gününde can verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, dün doğum günü olan ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan 27 yaşındaki genç odasında ölü bulundu.

İHA
Antalya’da korkunç son! Genç adam doğum gününde can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.30 sırasında Esentepe Mahallesi 5408 sokak üzerindeki 9 katlı apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi.

Antalya’da korkunç son! Genç adam doğum gününde can verdi

KPSS'ye hazırlanan ve dün doğum günü olan 27 yaşındaki İsmet Özgün, gece saatlerinde odasına geçerek uyudu. Sabah ailesi tarafından odasına girilen genç, yerde hareketsiz şekilde bulundu.

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Antalya’da korkunç son! Genç adam doğum gününde can verdi

Aile çocuklarını uyandıramaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya’da korkunç son! Genç adam doğum gününde can verdi

Acı haberi alan Özgün'ün yakınları bina önünde büyük üzüntü yaşadı.

Antalya’da korkunç son! Genç adam doğum gününde can verdi

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Özgün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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