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Haberler Yaşam Antalya’da linç girişimi! Enişte kayınbiraderine öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 17.10.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 17:09

Antalya’da linç girişimi! Enişte kayınbiraderine öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da akraba dehşeti yaşandı. Enişte, sokak ortasında kayınbiraderini bıçakladı. Çevredekiler ise saldırganı linç etmeye çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Antalya’da linç girişimi! Enişte kayınbiraderine öyle bir şey yaptı ki...

Korkunç olay, bugün Antalya Kepez'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde karşılaşan Oktay K. ile eniştesi Ramazan U. arasında tartışma çıktı.

Antalya’da linç girişimi! Enişte kayınbiraderine öyle bir şey yaptı ki...

Birbirleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan U., kayınbiraderini elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K.'yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Antalya’da linç girişimi! Enişte kayınbiraderine öyle bir şey yaptı ki...

Kavgayı gören vatandaşların toplanması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Ramazan U., elindeki bıçağı park halindeki bir otomobilin altına attı.

Antalya’da linç girişimi! Enişte kayınbiraderine öyle bir şey yaptı ki...

Ramazan U. çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanarak adeta linç edilmeye başlandı.

Antalya’da linç girişimi! Enişte kayınbiraderine öyle bir şey yaptı ki...

Vatandaşlar, yere yatırdıkları Ramazan U.'yu 'Vurun, vurun, Sen de öyle geber' diyerek tekme ve yumruklarla darp etti, ardından polise haber verdi.

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